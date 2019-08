Redhead Days komt vermoedelijk niet meer terug naar Breda. De organisatie van het evenement, dat afgelopen weekend voor het eerst in Tilburg plaatsvond, onthulde zondag de data voor de volgende editie in Tilburg.

Afgelopen weekend kwamen zo'n 25.000 bezoekers, onder wie ongeveer vierduizend roodharigen uit 65 landen naar de jaarlijkse roodharigendagen.

Voor het eerst in twaalf jaar vond het evenement niet plaats in Breda, maar in Tilburg. Onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeente, vindt Redheads Day volgend jaar opnieuw plaats in de stad, op 28, 29 en 30 augustus.

In 2018 vond Redhead Days voor het laatst plaats in Breda. Toen leek het festival niet door te gaan, maar kwam er op het laatste moment dankzij extra sponsors toch een nieuwe editie. De organisatie van het evenement speelde al jaren met het idee om te vertrekken uit Breda, uit onvrede over het volgens hen oneerlijke subsidiebeleid.