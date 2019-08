Het aantal inbraken in Bredase schuren, boxen en garages is in de eerste helft van 2019 toegenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit nationale politiedata die verzekeringsvergelijker Independer in kaart heeft gebracht.

Tussen januari en juni werden in heel Nederland 12.436 mensen slachtoffer van inbraak in hun schuur of garagebox. Dat komt neer op gemiddeld zo'n zeventig inbraken per dag.

In Breda is het aantal inbraken toegenomen van 68 in de eerste helft van 2018, naar 80 in de eerste helft van 2019. Ook in de rest van Noord-Brabant nam het aantal inbraken in de eerste helft van dit jaar toe, namelijk met 6,4 procent.

In Zeeland (27,1 procent), Groningen (11,8 procent), Drenthe (5,9 procent) en Gelderland (8 procent) vond ook een stijging plaats.