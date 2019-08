Breda

Meisje (15) overleden na mogelijke steekpartij in woning Breda

Een vijftienjarig meisje is maandagmiddag overleden na een mogelijk steekincident in een woning aan de Bilderdijkstraat in Breda. De politie heeft op een andere locatie in de stad een zestienjarige jongen aangehouden, nadat hij zichzelf had gemeld.