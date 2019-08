Een 31-jarige man is vrijdagavond met een fietsketting geslagen bij een vechtpartij op de Willemstraat in Breda. Een 42-jarige man uit Rotterdam is vervolgens aangehouden.

Rond 18.15 uur kreeg de politie de melding over een vechtpartij op het Stationsplein binnen. Twee mannen hadden ruzie gekregen, waarna een van de twee de ander met een fietsketting sloeg. Wat de toedracht van de vechtpartij is, is onbekend.

Het slachtoffer raakte gewond en werd door ambulancepersoneel nagekeken. De 42-jarige verdachte verzette zich bij de aanhouding. De politie gebruikte pepperspray om de man te overmeesteren.

De verdachte is meegenomen naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek.