Breda maakt kans op de titel European Capital of Smart Tourism 2020. Deze prijs beloont bijzondere bijdragen van steden aan innovatieve strategieën voor toerisme.

Breda moet in oktober, samen met nog negen andere Europese steden, voor een jury pitchen. Naast de Brabantse stad zijn ook Bratislava (Slowakije), Bremerhaven (Duitsland), Göteborg (Zweden), Karlsruhe (Duitsland), Ljubljana (Slovenië), Málaga (Spanje), Nice (Frankrijk), Ravenna (Italië) en Turijn (Italië) genomineerd.

De gemeente Breda probeert de laatste tijd met behulp van techniek de beleving in de stad te verbeteren voor toeristen. Verschillende gebouwen in de stad, zoals het Spanjaardsgat en het Kasteel van Breda, worden bijvoorbeeld verlicht met animaties die in samenwerking met lokale studenten zijn ontwikkeld.

Ook kan de verlichting in de Willemstraat in verschillende kleuren veranderd worden en aangepast worden aan bepaalde evenementen. Daarnaast beschikt de straat over een eigen openbaar wifinetwerk via glasvezel en routeplanning.

In oktober kiest de jury aan de hand van de pitches twee prijswinnaars.