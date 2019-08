Een bejaarde man is woensdagmiddag met zijn scootmobiel van het talud aan de Kanaaldijk in Breda afgevallen. Hij viel hierdoor met scootmobiel en al in het water.

De man is woensdag door onbekende oorzaak onder het viaduct van de N285, de weg tussen Breda en Terheijden, langs de waterkant naar beneden gereden. Hij is toen in het water terecht gekomen.

Fietsers zagen de man rond 14.30 uur met zijn scootmobiel in het water liggen. Zij kregen de man deels op de kant, waarna ze 112 belden. Alle hulpdiensten, inclusief een traumahelikopter werden opgeroepen.

Omdat de agenten en het ambulancepersoneel de man niet boven konden krijgen, werd de brandweer opgeroepen. Zij hebben de bejaarde man uiteindelijk op een schepbrancard gelegd, waardoor hij naar boven getild kon worden.

De man was bij kennis, maar liep bij het ongeval een flinke hoofdwond op. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.