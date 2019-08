Burgemeester Depla heeft in september 2018 ten onrechte hostel Nightflight aan de Nijverheidssingel een maand gedwongen gesloten, oordeelt de rechter. Het hostel werd gesloten omdat er alcoholische dranken in één van de kamers werd aangetroffen.

De sluiting van een maand van hostel Nighflight in september 2018, kwam voort uit een controle die op 23 juni 2018 plaatsvond. Toen hebben controleambtenaren in een van de kamers diverse flessen en blikjes sterke en zwak-alcoholhoudende drank aangetroffen.

Burgemeester Depla besloot daarop het hostel te sluiten omdat het artikel 25 van de Drank en Horecawet had overtreden. Dat artikel stelt dat het verboden is om in een publieke ruimte toe te laten dat alcoholische drank wordt genuttigd, wanneer je geen horecabedrijf hebt.

Uitbaatster Otero Gonzalez ging tegen het besluit van de burgemeester in beroep. Ze verweerde zich door te stellen dat zij de drank niet had verkocht, en dat de kamer waar de drank werd gevonden geen publieke ruimte was.

Daarom zou ze de wet niet hebben verbroken. De rechter heeft haar daar 9 augustus gelijk in gegeven. De burgemeester had op basis van artikel 25 het hostel niet mogen sluiten.