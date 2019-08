Een beveiliger van een horecagelegenheid in Breda heeft in de nacht van dinsdag op woensdag bij een tassencontrole een vuurwapen aangetroffen. De verdachte is aangehouden.

De arrestatie vond plaats rond 2.45 uur. Nadat de beveiliger het kleine vuurwapen in de heuptas aantrof, ging de verdachte er vandoor.

Meerdere politie-eenheden werden vervolgens ingezet om de verdachte op te sporen. Agenten herkenden op de Reduitlaan een man die voldeed aan het signalement. De man, een 25-jarige man uit Tilburg, is overgebracht naar het politiebureau.

Na onderzoek van de politie in de omgeving, werd ook het vuurwapen aangetroffen. Deze is in beslag genomen.