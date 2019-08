Een 53-jarige man heeft zondagavond een zestienjarige jongen in zijn gezicht geslagen en zijn fiets vernield bij een benzinestation in de Zwijnbergenstraat in Breda.

Het incident gebeurde om 18.30 uur. De jongen had zijn fiets bij het benzinestation geparkeerd. Toen hij na het bezoeken van de shop naar buiten liep, liep een man - die net uit zijn auto gestapt was - tegen zijn fietswiel aan.

De jongen excuseerde zich, maar de man gaf hem een klap in het gezicht. Nadat de man daarna weer naar buitenkwam, greep hij de fiets vast, tilde hem boven zijn hoofd en gooide hem weg.

De 53-jarige verdachte uit Ulvenhout werd later op de avond in zijn woning aangehouden. De jongen heeft aangifte gedaan en hield geen letsel over aan de klap. Zijn fiets raakte wel flink beschadigd.