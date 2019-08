Een man is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een schietincident op de Leuvenaarstraat in Breda. De schutter is nog voortvluchtig, meldt de politie.

De man is gewond geraakt aan zijn zij. Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis met de ambulance.

Agenten doen momenteel onderzoek op het plaats delict. De politie roept getuigen op om zich te melden.

Buurtbewoners melden tegenover Bredavandaag dat er in de ochtend ook al ruzie is geweest. Het is niet duidelijk of dat met de schietpartij te maken heeft. Een ooggetuige zegt tegen de regionale omroep dat er vanuit een auto zou zijn geschoten.