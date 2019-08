Vishandel van Nunen sluit haar deuren wegens ernstige gezondheidsproblemen van de 58-jarige eigenaar John van Nunen. De winkel aan de Haagweg in Breda was 81 jaar lang een begrip.

Van Nunen is ongeneeslijk ziek, verklaart medewerker Niek Schuurmans. "Hij wil graag dat mensen de reden van de sluiting weten.

In 1984 nam John van Nunen de zaak over van Tinus van Nunen. "Hij werkte vanaf zijn achttiende al mee in de winkel. Hij nam de zaak over, en ik ben er later ook ingerold" vertelt Schuurmans.

Van Nunen genoot naar eigen zeggen enorm van zijn baan als visboer, maar zag geen andere optie dan de winkel zaterdag definitief te sluiten. "Met pijn in zijn hart", weet Schuurmans. "Hij wil alle klanten enorm bedanken voor alle jaren dat zij in de winkel kwamen. We hebben er enorm van genoten."