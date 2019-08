Arriva schrapt de rechtstreekse buslijn 802 tussen Breda en de Efteling uit de dienstregeling. Dat is een van de veranderingen die Arriva aankondigt in het exploitatieplan 2020. De proef met de busverbinding met Breepark is wel geslaagd. Die lijnen worden definitief opgenomen in de dienstregeling.

Lijn 802 rijdt sinds april 2018 en is een directe verbinding tussen de Efteling en Breda. In eerste instantie reed de lijn in de weekenden en in de vakanties. Dat werd in 2019 al teruggeschroefd naar enkel de vakantieperiodes voor Nederland en België.

Nu lijkt de lijn helemaal te verdwijnen. Arriva is van plan om de buslijn na de zomer te eindigen omdat er te weinig gebruik van wordt gemaakt. Ook blijkt uit een analyse dat een groot deel van de gebruikers is overgestapt van lijn 801, van Tilburg naar de Efteling, naar lijn 802. Dat betekent dat er dus geen nieuwe reizigers mee worden bediend. Daarom wil Arriva de lijn schrappen.

De proef met de lijnen 130, 325, 326 en 327 die allemaal Breepark bedienen, is wel geslaagd. Het gebruik van de lijnen stijgt en de de bij aanvang van de proef gestelde norm van 1900 instappers per maand is haalbaar. Het voorstel van Arriva is dan ook om per 2020 de bediening van Breepark definitief op te nemen in de dienstregeling.

Extra late ritten van de Brabantliner gehalveerd

De extra late ritten op de Brabantliner 401 tussen Utrecht en Breda op zaterdagavond worden in de plannen gehalveerd. Die extra late ritten rijden sinds december 2016 op verzoek van de gemeente Breda.

Volgens Arriva zijn de lijnen niet heel populair, maar reizen er toch niet te weinig mensen mee. Het voorstel is daarom om het aantal ritten te halveren. De laatste reismogelijkheid op zaterdagavond blijft dan ongewijzigd.