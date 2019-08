De aanhouding van een vijftienjarig meisje en haar 52-jarige moeder wegens winkeldiefstal heeft woensdagavond geleid tot het aantreffen van een hennepkwekerij in hun woning in het centrum van Breda.

Een vijftienjarig meisje stal woensdagavond rond 16.30 uur een Macbook in een winkel in de Kruisvoort in Breda. Op camerabeelden was te zien dat het meisje werd vergezeld door een vrouw, die achteraf haar moeder bleek te zijn, meldt de politie.

De politie ging naar het woonadres van het meisje en haar moeder. Bij het opendoen van de deur roken de agenten meteen een henneplucht. De moeder kwam naar buiten en deed snel de deur dicht. Zij is vervolgens aangehouden.

In de woning werden later 240 hennepplanten aangetroffen. Ook werden een twintigjarige man en een 87-jarige vrouw in de woning aangehouden wegens verdenking van betrokkenheid.