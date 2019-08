Het foodtruckfestival Foodstoet komt van 23 tot en met 25 augustus voor het eerst naar het Westerpark in Breda.

Tijdens het festival serveren 27 foodtrucks street- en soulfood uit verschillende landen. Ook is er muziek aanwezig en een speciaal gebied voor kinderen.

Het festival vindt plaats in het Westerpark, een locatie waar niet vaak naar uitgeweken wordt. "Veel andere locaties zaten al op hun maximale hoeveelheid festivals. Het is juist wel aantrekkelijk dat we nu niet in een standaard park zitten", vertelt Martin Wattimena, een van de organisatoren.

In mei 2016 vond Foodstoet voor het eerst plaats. Toen werd het festival gehouden in het Anton van Duinkerkenpark in Bergen op Zoom. Dit jaar werd de vierde editie in Bergen op Zoom georganiseerd.