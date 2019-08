Park Valkenberg stroomde dinsdagavond vol voor een optreden van de Brabantse blues-rockband Voltage tijdens de vierde editie van PALM Parkies.

De band was dinsdagavond voor het eerst te zien tijdens PALM Parkies. In de zomermaanden worden er zeven weken lang elke dinsdagavond optredens gegeven in het stadspark. Het evenement wordt sinds 1999 georganiseerd.

In juli klommen Wild Romance, Van Eigen Bodem, De Bounties en de Handsome Poets al op het Brabantse podium. De komenden weken zijn El Orquesta Pegasaya, Postmen en The Legends nog te zien in het stadspark.

Naast het grote optreden, staat Planet Disco iedere week op het picknickpodium.