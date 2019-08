Een bord van een flitsbus aan de Graaf Engelbertlaan in Breda is opnieuw vernield. Het is nog niet duidelijk of het bord wordt hersteld.

De gemeente Breda had het bord, dat lijkt op een reguliere flitsbus, in mei geplaatst om het aantal snelheidsovertreders op de Graaf Engelbertlaan terug te dringen. "We willen dat automobilisten gaan twijfelen of er geflitst wordt en hun snelheid verminderen", liet wethouder Boaz Adank eerder weten.

Een dag later werd de bus omgegooid en beklad. Het bord werd echter al snel door de gemeente hersteld.

Maandag 1 juli werden er twee stickers van Sesamstraat-karakters Pino en Tommie op de afbeelding geplaatst. Dat ging een maand goed, totdat het bord deze week werd vernield.