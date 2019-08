Het volledige kinderprogramma voor festival Breda Barst, genaamd Mini Barst, is bekend.

Zaterdag 14 september openen de kindercultuurburgemeester en burgemeester Depla om 13.30 uur het minifestival. Op beide dagen bouwen kinderen met de kindercultuurburgemeester van Breda een kunstwerk van het afval dat tijdens Breda Barst wordt geproduceerd. Dit wordt begeleid door Atelier da Silva.

Verder kunnen kinderen zaterdag bellenblaasinstrumenten maken, reuzenmikado spelen, een workshop fotografie volgen of een workshop druktechniek volgen om een eigen poster te maken.

Op de zondag 15 september staan er MiniMuziekworkshops van dB Muziek en Nieuwe Veste op het programma. En de kinderen kunnen een kijkje nemen bij het optreden van Dansstudio Djazzle.

Kindercultuurraad gaf advies

Het gratis toegankelijke popfestival vindt dit jaar op 14 en 15 september plaats in park Valkenberg in Breda. Dit jaar staan onder andere Navarone, Goose (BE), Rondé, Warhola(BE), blackwave. (BE), Indian Askin, STAKE (BE), For I Am King, Dirk. (BE), SHMLSS, Lövestad, Iggy P en Cor Fijneman op het podium.

Het programma voor de kinderen is een samenwerking van Breda Barst en Nieuwe Veste. De Kindercultuurraad heeft daarbij advies gegeven.