Een 38-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is dinsdagmiddag aangehouden omdat hij in park Valkenberg in Breda een veertigjarige man mishandeld zou hebben met een ijzeren staaf.

Het incident gebeurde rond 16.45 uur, meldt de politie. Het slachtoffer zag twee mannen in het park ruziën. Een van hen had een ijzeren staaf bij zich. Toen het slachtoffer de ruzie wilde sussen, sloeg de verdachte hem met een pijp tegen zijn knie.

De politie kon de verdachte vervolgens net voor de ingang van het park aanhouden. De ruzie die zich voor het incident afspeelde, zou gaan om een gestolen mobiele telefoon. De verdachte dacht dat de andere man zijn telefoon gestolen had.

Hij ontkende dat hij het slachtoffer, dat de ruzie probeerde te sussen, geslagen had. Volgens hem had hij de ijzeren staaf in de bosjes gevonden.