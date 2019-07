De tweede fase voor de werkzaamheden aan het kruispunt bij de Konijnenberg aan de Noorderlijke Rondweg in Breda start donderdag. Woensdag is de laatste dag van fase 1. Dat betekent dat de verkeerssituatie vanaf donderdag weer zal veranderen.

Vanaf 1 augustus is het op de kruising in de richting A27 wel mogelijk om rechtsaf te slaan naar de Konijnenberg, maar linksaf slaan is niet mogelijk. Richting de A16 is het niet mogelijk om linksaf of rechtsaf te slaan.

Net als tijdens fase 1 van de werkzaamheden blijft voor het doorgaand verkeer van de A16 naar de A27 in beide richtingen een rijstrook open. Overstekend verkeer van de Konijnenberg naar de Belcrumweg blijft omgeleid worden.

Alle wegen bij kruispunt verbreed

De kruising van de Konijnenberg en de Backer en Ruebweg wordt sinds 6 juli onder handen genomen. De werkzaamheden moeten de doorstroming op het kruispunt verbeteren. Alle wegen bij het kruispunt worden verbreed, zodat er ook ruimte ontstaat voor een extra rijstrook voor links afslaand verkeer vanuit de richtingen Prinsenbeek, Krogten en Hoge Vucht.

De aanpassingen aan het kruispunten moeten er bovendien voor zorgen dat er minder schadelijke stoffen worden uitgestoten door het verkeer en dat er minder geluidsoverlast is voor omwonenden.

Op 25 augustus gaat het kruispunt weer open.