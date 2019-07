Een veertienjarige jongen is maandagmiddag opgepakt na een ruzie op het Brabantplein in Breda. De politie is op zoek naar getuigen van het incident.

Het incident gebeurde rond 15.15 uur. De politie meldt dat de verdachte "zeer agressief" was tegen een oudere man. Agenten probeerde de ruzie te sussen, maar dat werkte niet. De jongen bleef "door razen en om zich heen slaan".

De verdachte is uiteindelijk overmeesterd en aangehouden. De politie heeft met verschillende getuigen gesproken, maar komt graag in contact met meer getuigen of mensen die beeldmateriaal van het incident hebben.