De enige Formido in Breda, die aan de Antiloopstraat in Brabantpark, wordt omgebouwd tot een Hubo.

Sinds deze week kondigt de Formido de verandering via grote, gele spandoeken aan haar klanten aan. Bij de ingang van het parkeerterrein en aan de muur langs de Beverweg valt de tekst 'Wij openen binnenkort onze deuren als Hubo' te lezen.

Klanten van de bouwmarkt zullen in de tussentijd niet voor een gesloten deur staan. De bouwmarkt blijft tijdens de verbouwing gewoon geopend.

Momenteel zit er al een Hubo in Breda. Die is gevestigd in de Heuvel. Hubo is een doe-het-zelfzaak die al ruim tachtig jaar bestaat en zo'n 150 vestigingen heeft in heel Nederland