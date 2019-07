De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag drie personen aangehouden voor twee mishandelingen in het uitgaanscentrum van Breda.

Surveillerende agenten kregen omstreeks 4.00 uur een melding van een vechtpartij op de Haven in Breda. Een 23-jarige Bredanaar was daar geslagen en tegen zijn hoofd geschopt. Hij had een flinke hoofdwond en is daarvoor behandeld in een ambulance.

De politie heeft een twintigjarige man en een negentienjarige man uit Breda aangehouden als verdachten van de mishandeling. Een van hen had bloedvegen op zijn jas. Hij zou in een café met glas hebben gegooid en het slachtoffer daarna buiten hebben geslagen. De tweede verdachte zou het slachtoffer hebben geschopt toen die op de grond lag.

De tweede mishandeling die nacht vond plaats omstreeks 4.10 uur. Een 23-jarige man uit Breda zou een 32-jarige vrouw uit die plaats hebben geslagen. Ook hij werd aangehouden op de Haven.

De politie stelt een nader onderzoek in naar de incidenten en bekijkt camerabeelden.