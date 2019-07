Net als vorig jaar hebben inwoners van Breda de grootste 'terraskoopkracht' van de 21 grootste steden van Nederland. Een inwoner van die stad kan gemiddeld 25,7 rondjes per week bestellen, meldt horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners in het jaarlijks terugkerende terrasonderzoek.

De terraskoopkracht wordt bepaald door het gemiddeld besteedbaar inkomen van inwoners af te zetten tegen de prijzen op de terrassen in die stad.

Bredanaren hebben een gemiddeld besteedbaar inkomen van 556 euro per week. Voor een rondje bestaande uit twee koffie, twee fris, twee bier en twee rosé betaal je in Breda dit jaar gemiddeld 22,18 euro. Vorig jaar legde je voor dezelfde bestelling nog gemiddeld 21,60 euro neer.

Amsterdam heeft met gemiddeld twintig rondjes per week de laagste terraskoopkracht. Van alle gemeten steden is de gemiddelde terraskoopkracht 22,2 rondjes per week.

Amsterdam is duurste terrasstad

Ook zijn terrasbezoekers in Amsterdam het duurst uit. Daar betaal je gemiddeld 27,05 euro voor de eerder beschreven bestelling. Zwolle is met 21,88 euro het goedkoopst in de ranglijst.

Landelijk steeg dit jaar de prijs voor een rondje terras gemiddeld met 3,1 procent naar 23,35 euro. Dat komt mede door de verhoging van het BTW-tarief.

De prijsstijging is nog altijd minder dan bijvoorbeeld de prijsstijging in de supermarkten, die het afgelopen jaar de prijzen met gemiddeld 3,8 procent verhoogden.