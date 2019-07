Breda gaat zich aansluiten bij het landelijke initiatief waarbij inwoners anoniem wapens kunnen inleveren. Dat is een van de maatregelen die burgemeester Depla samen met de lokale driehoek neemt naar aanleiding van de twee steekincidenten die afgelopen weekend plaatsvonden.

De politie stelt een bepaalde tijd inlevertonnen beschikbaar waarin inwoners wapens kunnen achterlaten. De kracht van de actie is dat het inleveren anoniem kan gebeuren.

De burgemeester wil illegale wapens uit de samenleving halen met de actie. Maar net zo belangrijk vindt hij de boodschap die ermee wordt overgebracht naar alle mensen in Breda, namelijk dat wapens in de binnenstad niet zijn toegestaan en niet geaccepteerd worden.

De actie werd voor de eerste keer gehouden in Rotterdam. Daar hadden inwoners zich verenigd in een burgerinitiatief genaamd 'Wapens uit de wijk'. In Rotterdam werden in twee weken tijd 262 wapens ingeleverd. Dat varieerde van pistolen en boksbeugels tot samuraizwaarden en pepperspray. Ook werd er ruim 650 kilo munitie ingeleverd. Het gaat de politie, naast het aantal ingeleverde wapens, vooral ook om de maatschappelijke discussie over wapenbezit, die met de inleveractie op gang wordt gebracht.