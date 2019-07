De gemeente Breda neemt maatregelen naar aanleiding van de twee steekincidenten afgelopen weekend in de stad, meldt burgemeester Paul Depla maandag na overleg met de horeca, politie en de lokale driehoek.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd omstreeks 4.00 uur een 28-jarige man neergestoken vlakbij de Tolbrug. Hij overleed de volgende dag aan zijn verwondingen. Zondag werd een man neergestoken onder het viaduct aan de Ettensebaan. Zijn huidige toestand is niet bekend.

De twee steekincidenten zijn heel verschillend, en daarom vereisen ze volgens de burgemeester ander soort maatregelen. "Het incident aan de Ettensebaan kwam voort uit een ruzie. Die langdurende ruzie werd zondagmiddag op die locatie uitgevochten. De politie ervaart dat dit soort situaties vaker voorkomen in het gebied bij de Ettensebaan en bij de Ikea. Dat kan komen doordat het er donker is, je er anoniem bent én snel kan vluchten."

Een mogelijke maatregel is dan ook camerabewaking. "We moeten de gebieden eerst goed in kaart brengen. Maar camera's kunnen helpen om misdadigers uit de anonimiteit te halen en dergelijke ruzies op straat tegen te gaan", aldus Depla.

Toedracht van incident bij Haven nog onduidelijk

Over de toedracht van het incident in de Haven is nog niet veel bekend. Wel is het opvallend dat het weer een incident is met dodelijke afloop in het gebied. "We merken dat er minder incidenten zijn, maar dat de incidenten die er zijn wel ernstiger zijn", vertelt de burgemeester. "Dan is het bijvoorbeeld belangrijk om wapenbezit tegen te gaan. Daarom willen we starten met preventief fouilleren."

Op willekeurige momenten en plaatsen zullen bezoekers van de stad worden gefouilleerd. "Dan kunnen we ten eerste in kaart brengen hoe groot dit probleem nu eigenlijk is. En bovendien brengen we dan de duidelijk boodschap over dat we geen wapens toestaan in onze stad. Wie wel met wapens rondloopt, moet bovendien langer geweerd worden. Dan mag je niet één avond de stad niet meer in, maar gewoon meteen tientallen weken niet meer."

Mogelijkheid voor anoniem inleveren wapens

Ook onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om Bredanaars wapens anoniem in te laten leveren. Depla: "Dat is een landelijk initiatief, wat zijn vruchten afwerpt. We sluiten er dan ook graag bij aan."

Ook moet er nauw worden samengewerkt met de horeca, vindt de burgemeester. "Wij moeten de horeca ondersteunen. Zij moeten gestimuleerd worden om situaties te melden, in plaats van gestraft als er iets voorvalt."

Sfeerbeheerders vaker ingezet

Om de sfeer in de binnenstad te verbeteren, zouden de sfeerbeheerder volgens de burgemeester vaker moeten worden ingezet. "We gaan een proef doen waarbij we de sfeerbeheerders ook op vrijdag inzetten. Zij zijn nu op zaterdagen in de stad, en de resultaten zijn positief. Dus we willen graag de capaciteit verhogen."

Tot slot moet de stad beter worden verlicht. Het dodelijke incident vond plaats na 4.00 uur, wat betekent dat de stad donker was. "Donkerte draagt bij aan onveiligheid. We willen graag iets doen met licht om het veiligheidsgevoel in de stad te vergroten", aldus de burgemeester.