In de Haven van Breda is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 4.30 uur een persoon zwaargewond geraakt bij een steekincident. Agenten hebben een 31-jarige verdachte aangehouden.

Het slachtoffer liep steekwonden op en is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe het met de persoon gaat is niet duidelijk.

Een forensisch team heeft zaterdagochtend onderzoek gedaan op de plek van het incident. De politie heeft met getuigen gesproken en camerabeelden veiliggesteld. Later op de zaterdag komt een team met duikers ter plaatse om in het water te zoeken naar het steekwapen.

Burgemeester Paul Depla laat via Twitter weten dat Breda "is opgeschrikt door een vreselijk steekincident". Hij zegt verder deze week met Koninklijke Horeca en de politie te overleggen over maatregel die de kans op dit soort incidenten kunnen verkleinen.

Hoe het tot een steekincident kwam is nog niet duidelijk. Getuigen die nog niet met de politie hebben gepraat, worden gevraagd zich te melden.