Het arrestatieteam heeft in de nacht van woensdag op donderdag rond 3.00 uur een 27-jarige man aangehouden op de Nieuwe Kadijk in Breda. De man wordt ervan verdacht dat hij zaterdag in Sint Willebrord een 25-jarige man heeft bedreigd met een vuurwapen.

De 25-jarige man uit Sint Willebrord werd zaterdag bedreigd met een vuurwapen toen hij de deur niet open wilde doen voor een bekende. De man met het vuurwapen riep dat hij hem "kapot ging schieten", aldus de politie.

De man met het vuurwapen stapte bij een andere man in de auto om vervolgens een deuk te schoppen in de auto van de melder. De verdachte werd niet meer aangetroffen.

De politie had woensdagavond aanwijzingen over de verblijfplaats van de man. Omdat hij mogelijk een vuurwapen zou hebben, werd het arrestatieteam ingezet. De verdachte werd gevonden in een auto, waar hij op de bijrijdersstoel zat. In de auto lag geen wapen.