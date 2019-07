In Breda zijn er in de eerste helft van 2019 meer misdrijven gepleegd dan in de eerste helft van 2018, blijkt uit de veiligheidsmonitor van de gemeente Breda. Met name het aantal winkeldiefstallen is toegenomen.

De veiligheidsmonitor van de gemeente Breda geeft inzicht in de cijfers rondom misdrijven in de gemeente Breda.

Waar er vorig jaar in de eerste zes maanden 5150 misdrijven werden gemeld, zijn dat er dit jaar al 5510. Vooral het aantal winkeldiefstallen en 'horizontale fraude' - fraude binnen het financiële verkeer - is toegenomen.

Het aantal woning- en bedrijfsinbraken is juist gedaald. Er zijn dit jaar 222 woninginbraken gemeld, waar dat er vorig jaar in de eerste zes maanden 296 waren. Andere misdrijven, zoals auto-inbraken, fietsdiefstallen en vernielingen liggen op hetzelfde niveau als vorig jaar.