Een brandende auto is in de nacht van woensdag op donderdag tegen een flatgebouw in Hoge Vucht in Breda gebotst. De auto begon tijdens de brand uit zichzelf te rijden en kwam tot stilstand tegen een flatgebouw.

Rond 1.00 uur vloog de geparkeerde auto in brand. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De auto kwam tijdens de brand in beweging en knalde tegen een flatgebouw aan. Een automobilist die over de Groenedijk reed, zag de auto in brand staan en belde de hulpdiensten.

De ruiten van de auto waren gesprongen door de brand en het glas lag verspreid. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto van binnen geheel uitbrandde.

Nadat de vlammen waren geblust forceerde de brandweer de motorkap om na te blussen. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk.