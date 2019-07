Het talentenprogramma van festival Breda Barst is bekend. Net als vorig jaar heeft het festival een podium ingericht voor nieuw talent. Dit jaar staan ook de twee winnaars van de Grote Prijs van Nederland in de categorieën 'bands' en 'hip-hop' op het podium.

Het programma van zaterdag is samengesteld door Breda's Most Wanted, het talentontwikkelingsprogramma van Mezz, de Nieuwe Veste, POB en Sound Dog. Op deze dag treden Summersile, After Rehearsel, Bottlecap Accident en Piece of Eden op.

Op zondag staat het talentenpodium (Future Stage) in het teken van December Tapes. JuliusRhymz, winnaar van de Grote Prijs van Nederland in de categorie 'hip-hop', mag deze avond afsluiten. Verder spelen ook Lisa van Nest, Startdust Quartet, Little Symphonies en de band STINCE.

Breda Barst vindt plaats op 14 en 15 september in het Bredase stadspark Valkenberg.