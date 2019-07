De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een achttienjarige Bredanaar aangehouden die tegen drie geparkeerde auto's was aangereden op de Haagweg in Breda.

Rond 3.45 uur kwam een melding bij de politie binnen van een kettingbotsing die veroorzaakt was door de automobilist, waardoor drie geparkeerde auto's waren beschadigd. De bestuurder was vervolgens doorgereden.

Toen de agenten ter plaatse de schade opnamen, stopte een auto naast hen met een vrouw achter het stuur. Haar broer, die naast haar zat, bekende vervolgens dat hij de aanrijding had veroorzaakt en dat hij de schade wilde regelen.

De achttienjarige bestuurder is meegenomen naar het politiebureau. Hij blies 585 ugl, dat is meer dan twee keer de toegestane hoeveelheid alcohol. Het rijbewijs van de man is ingenomen.

Ook aanrijding op Baronielaan

Een 21-jarige man uit Rijsbergen moest in de nacht van zaterdag op zondag ook zijn rijbewijs inleveren omdat hij onder invloed achter het stuur zat.

Deze man was met een hoge snelheid tegen enkele betonnen kegels aangereden op de Baronielaan in Breda.