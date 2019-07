Achthonderd Bredanaars hebben de afgelopen maanden meegedaan aan het project van 'Into D'mentia', waarbij zij een virtual-reality bril kunnen opzetten om te ervaren hoe het is om dementie te hebben.

Het doel van het project is om meer begrip te creëren voor mensen met dementie.

Speciaal opgeleide studenten van Avans hebben dit project de afgelopen maanden begeleid. "We hebben dit onder andere in het stadskantoor van de gemeente, Vitalis College, Thebe, Avans en het Festival om nooit te Vergeten gedaan", meldt Nine de Boom, student Avans.

De verwachting is dat er in 2040 ongeveer 5.200 mensen in Breda wonen met een vorm van dementie.

Vanaf 1 juli tot en met 30 september 2019 zijn de VR-brillen op donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur te vinden bij Zorg voor elkaar Breda in de Prins, Nieuwe Prinsenkade 24.