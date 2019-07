In een huis aan de Texelstraat in Breda is zaterdag aan het einde van de middag een brand ontstaan. De brandweer is ter plekke.

De brand woedt in de spouw van het huis. De brandweer is met een hoogwerker en een gewone wagen ter plekke. Om bij de vuurhaard te komen, moet het dak worden gesloopt.

Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Er werd geklust in het huis. De rook komt door de ontluchtingsgaten van het huis naar buiten.