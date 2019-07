De vernieuwde aula in uitvaartcenrum Zuylen aan de Tuinzigtlaan in Breda is woensdagmiddag heropend.

De brand ontstond midden december in een hoek in het dak van het gebouw, vertelde directeur Roel Stapper destijds. "De schade is ook tot die hoek beperkt. We kunnen deze aula tijdelijk niet gebruiken, maar we gaan er zo snel mogelijk mee aan de slag."

In de vernieuwde aula is ook een aantal unieke functies opgenomen, laat het uitvaartcentrum weten. Zo hangt er nu een groot scherm van acht bij twee meter voor beeldpresentaties tijdens uitvaarten. De beeldprojectie reikt over de hele achterwand van de aula.