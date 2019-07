Het is per dinsdag niet meer mogelijk om je auto te parkeren langs de Bouvignedreef in het Mastbos. Staatsbosbeheer heeft, in samenwerking met de gemeente, boomstammen geplaatst om het parkeren langs de straat tegen te gaan.

Enkele jaren geleden is besloten om de leefbaarheid van het Mastbos te beschermen. Daar is deze maatregel een consequentie van. Om wel voldoende parkeergelegenheid te bieden voor bezoekers van het Mastbos en het waterschap zijn er in 2018 87 extra parkeerplaatsen gerealiseerd bij het waterschap en restaurant Bouvigne Paradijs.

Beide locaties zijn vanuit het Mastbos bereikbaar gemaakt door de aanleg van voetpaden langs het fietspad. Om bezoekers naar parkeerplaatsen te leiden worden in de Bouvignelaan permanente verwijsborden geplaatst en er komen tijdelijke verwijsborden in de Bouvignedreef.

Voor de veiligheid van de bezoekers legt de gemeente ook voetpaden aan tussen het Speelbos / Mastbos en de ingang van het waterschap. Gelijktijdig krijgt het bestaande fietspad een nieuwe toplaag. De werkzaamheden duren nog tot 5 juli.