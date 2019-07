De gemeente Breda gaat de komende weken onderhoudswerk verrichten aan de Nieuwstraat, Vismarktstraat, Reigerstraat, Havermarkt, Schoolstraat en het Kasteelplein.

"Het is belangrijk om het straatwerk op orde te houden. Kapotte stenen worden vervangen, voegen vernieuwd en de gehele straat wordt gewoon even langs gelopen om gebreken te verhelpen", legt een woordvoerder van de gemeente Breda uit.

De werkzaamheden vinden expres plaats in de zomer. "Er zijn nu natuurlijk veel mensen in de stad, maar wat voor deze werkzaamheden vooral belangrijk is, is dat er geen gebruik wordt gemaakt van de fietsroutes naar scholen. Daarom worden de werkzaamheden in de zomer uitgevoerd."

In de Nieuwstraat zijn de werkzaamheden 18 juli klaar. In de Reigerstraat duurt het tot eind augustus.