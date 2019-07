De wieken van molen De Hoop in Bavel kunnen dan eindelijk gerestaureerd worden. Door een bijdrage van 52.500 euro van Het Molenfonds én alle crowdfundacties is er genoeg geld bij elkaar gezameld om het wiekenhuis te vervangen.

De Korenmolen is gebouwd in 1865 en is al eerder een keer gerestaureerd. De roest heeft de roeden aangetast. Daarom worden er tijdens de restauratie twee nieuwe gelaste roeden gestoken. Daarnaast kan het hekwerk van zogenaamde 'Van Brussel stroomlijnneuzen' worden voorzien. Dit systeem vergroot de trekkracht van de wieken.

Een prijsafspraak met een molenbouwer lag al klaar. Doordat de gemeente eerder deze week de omgevingsvergunning voor de restauratie heeft verleend, kan het herstel nu echt van start gaan.

2018 stond voor Stichting Molen Bavel in het teken van grote en kleine activiteiten in het teken van de restauratie. Op 25 maart werd het startschot hiervoor gegeven door burgemeester Paul Depla. Sindsdien is er bijvoorbeeld het Wiekenbal, Bavel fiets om, Gouwe Ouwe, Koren op de Molen, Eenakterfestival en nog meer veel georganiseerd.

Vrijdag 10 mei 2019 is Korenmolen De Hoop officieel overgedragen aan een nieuwe eigenaar. Meer dan 100 jaar was de molen in eigendom van de familie van Riel. De verkoop was noodzakelijk om het Bavelse Rijksmonument te kunnen bewaren. Het is niet alleen draaiende molen, maar het heeft ook een restaurant en feestzalen.