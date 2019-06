In Wroclaw is vrijdag de schildering van de Bredase kunstenaar Zenk One (Robin Nas) officieel onthuld. De schildering is een afscheidscadeau van de gemeente Breda aan voormalig burgemeester Rafal Dutkiewicz die zich heeft ingezet voor de vernieuwing en versterking van de stedenband tussen Wroclaw en Breda.

De schildering is onthuld in het bijzijn van burgemeester Paul Depla, voormalig burgemeester Rafal Dutkiewicz en huidig burgemeester Jacek Sutryk van Wroclaw.

"Dit jaar is Breda dankzij de Polen 75 jaar bevrijd en speciaal daarvoor wordt er in Breda een schildering gemaakt door een Poolse kunstenaar", meldt burgemeester Depla. "Daarnaast schenkt Wroclaw ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid aan Breda een groot kunstwerk voor in de openbare ruimte van kunstenaar Tomasz Tomaszewski."

De schildering is een samenwerking tussen Blind Walls Gallery Gemeente Breda, Grafitektura , Culturele Divisie van Gemeente Wroclaw, Buitenlandse Zaken van Gemeente Wroclaw, Wroclawskie Mieszkania, Prywatny Zarzad Mieszkaniami PATRON en Nice Stories Foundation i.s.m. Zakwas.