Bredanaar Janie H. is psychisch niet in staat om bij de politie uitleg te geven over het in brand steken van zijn zakenpartner in april. Hij zei dat donderdag in de rechtbank in Breda, waar hij zich moest verantwoorden.

De 49-jarige Ger van Zundert stierf dinsdag 9 april. Onbekenden zouden zich de avond ervoor hebben voorgedaan als klant en Van Zundert hebben vastgebonden.

Daarna zou H. hem vanwege een zakelijk conflict hebben overgoten met benzine en aangestoken. Hij bezweek de volgende ochtend aan zijn verwondingen. Desondanks kon hij de politie nog net vertellen wat er was gebeurd.

H. meldde zich die dinsdag zelf bij de politie in de auto van Van Zundert. Hij blijft voorlopig vast. Er is ook niet gevraagd om vrijlating.

Forensisch onderzoek nog in volle gang

De officier van justitie zei dat het forensisch onderzoek naar alle sporen in de loods waar het gebeurde nog in volle gang is. Ook is ze nog op zoek naar de twee medeverdachten. Een aanhouding daarvan is nog niet ophanden, zei ze.

Er moet bovendien nog onderzoek worden gedaan naar de persoonlijke omstandigheden van H., die een getroebleerd leven heeft.

Biografie toegevoegd aan strafdossier

Dat is ook beschreven in een biografie. De rechter besloot op verzoek van H. dat boek toe te voegen aan het strafdossier. "Deel 2 van het boek komt binnenkort uit’’, zei H. ook. Of daarin over de moord wordt gesproken, zei hij niet. H. zei wel dat hij voor de moord zelf werd bedreigd.

De volgende zitting is op 2 september. Ook dan gaat het nog niet om een inhoudelijke behandeling van de zaak.