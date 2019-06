Een vrouw uit Breda is maandagmiddag overleden tijdens de 112-storing, bevestigt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zeeland-West-Brabant na berichtgeving door RTL Nieuws.

De vrouw werd volgens RTL Nieuws omstreeks 16.30 uur thuis onwel, waarop omstanders tevergeefs probeerden 112 te bereiken. Toen dit niet lukte, contacteerden zij de huisarts, die vervolgens naar het politiebureau reed om melding te doen van het incident.

De agenten namen omstreeks 16.52 uur contact op met de ambulancedienst, die naar het huis van het slachtoffer reed en daar volgens RTL Nieuws ongeveer zeven minuten later arriveerde. Op dat moment was de reanimatie volgens de ambulancedienst RAV Brabant Midden-West-Noord al in volle gang.

Het is volgens de Veiligheidsregio niet bekend hoeveel tijd er zat tussen het moment dat de omstanders melding deden bij de huisarts en het tijdstip dat de ambulancedienst ter plaatse was.

Volgens de woordvoerder van de Veiligheidsregio is het onduidelijk of de vrouw nog zou hebben geleefd als 112 bereikbaar was geweest.

Nog geen meldingen binnengekomen bij IGJ

Dinsdag werd bekend dat de Inspectie Gezondheidszorg (IGJ) en Jeugd samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid en Telecom Agentschap een onderzoek doet naar de 112-storing.

Een woordvoerder van het IGJ laat weten dat er nog geen officiële meldingen zijn binnengekomen van mogelijke slachtoffers van de storing. Ook over de vrouw in Breda is nog niets bekend bij het meldpunt.

"Het is mogelijk dat er in de komende weken meldingen zullen volgen over deze of andere casuïstiek", aldus de woordvoerder.

112 was maandag onbereikbaar

Het alarmnummer 112 was maandag van 16.00 uur tot 19.00 uur onbereikbaar door een landelijke storing bij KPN. Dat is de enige provider waarvan het netwerk beschikbaar is om noodoproepen naar de meldkamers door te schakelen. Volgens de provider is het zeer waarschijnlijk dat een softwarefout de storing heeft veroorzaakt.

KPN onderzoekt de kwestie. Ook de overheid laat een onderzoek uitvoeren door twee instanties, waaronder het Agentschap Telecom. Minister Grapperhaus eist dat de provider met een "robuuste oplossing" komt om toekomstige problemen te vermijden.