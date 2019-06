Twee auto's zijn maandagmiddag 24 juni op de A27 tussen afslag Breda en knooppunt Sint Annabosch tegen elkaar gebotst. Hierbij is de bestuurder van een van de auto's gewond geraakt.

Het is niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Een van de auto's ramde door de botsing een lichtmast. Deze viel door de enorme klap om.

Een van de bestuurders is gewond geraakt. Hij is nagekeken door het ambulancepersoneel. Het is onduidelijk of hij meegenomen is naar het ziekenhuis.

Een auto eindigde op de linkerrijstrook, de andere op de vluchtstrook. Beide auto's raakten zwaar beschadigd bij het ongeval. Het was moeilijk voor het verkeer om het ongeval te passeren. Dat zorgde voor een file van ongeveer een half uur.