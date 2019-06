De politie heeft in de nacht van zondag op maandag onderzoek verricht na een schietpartij op de A16 bij Breda. Wat de toedracht is van de schietpartij, is echter nog onbekend.

Rond half vier zou een melding binnen gekomen zijn vanuit België. Daar was iemand met een schotwond binnengebracht. Het incident vond plaats bij hectometerpaal re 61,7 op de A16.

Een uur later werd er vanuit de A58 richting de A16 een onderzoek uitgevoerd door twee voertuigen van de politie. Een agent liep voor het voertuig uit en scheen met zijn zaklamp in de berm en rijksweg.

Een ander voertuig reed langzaam en met een rode lamp waarschuwde hij het overig verkeer. Het is onbekend waar de politie op zoek naar was en of er iets is gevonden.