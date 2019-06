Een korte brand in de Sint Janstraat in de Bredase binnenstad heeft vrijdagmiddag voor flinke rookontwikkeling gezorgd. De brand woedde in het pand waar ook restaurant August zit, net om de hoek bij de Molenstraat.

De brandweer heeft de St Janstraat afgesloten en is rond 15.45 uur nog bezig met nablussen. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk.

Mogelijk is er een persoon gewond geraakt. Er is ook een ambulance ter plaatse.