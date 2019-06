De gemeente Breda heeft maandagochtend 837 meldingen binnengekregen over de eikenprocessierups, ook wel bekend als de 'terror-rups'. Dit zijn meer twee keer zoveel meldingen als het jaar daarvoor.

"De verwachting is dat dit de hele zomer zal blijven duren", aldus Bos. De gemeente verwijdert dagelijks eikenprocessierupsen door de hele stad. "Tegelijkertijd is de realiteit dat er zoveel rupsen zijn dat het ondoenlijk is op alle plekken tegelijk te zijn. Daarom stellen we dagelijks prioriteiten en pakken we de ergste plekken aan."

Breda roept inwoners op om toch zoveel mogelijk te blijven melden. "We kijken op basis van alle meldingen waar we het eerste naar toe moeten gaan. Plekken waar veel mensen en kinderen zijn, zoals kinderdagverblijven en scholen, krijgen voorrang bij het ruimen. Verder plaatsen we borden om mensen te attenderen."

Brandharen eikenprocessierups veroorzaken irritatie van de huid

Het plan van aanpak houdt in dat de gemeente wekelijks de stand van zaken evalueert en stelt dan de aanpak voor de komende week vast. In Breda wordt er door twee gespecialiseerde mannen en een professionele zuiger gewerkt aan aan het zo snel mogelijk verwijderen van de eikenprocessierups.

Voor de bestrijding heeft Breda te kampen met de toename van de rupsenoverlast in het hele land. "De landelijke vraag naar stofzuigers overstijgt het aanbod ver", aldus de gemeente. "Ook bij de gemeente zelf wordt met man en macht continu gekeken naar prioriteiten."

De eikenprocessierups zorgt voor overlast omdat de brandharen van de rups voor irritatie van de huid zorgen. De haren kunnen door de wind worden meegevoerd. De rups heeft wel natuurlijke vijanden, zoals de koolmees, maar onvoldoende om de overlast te kunnen voorkomen.