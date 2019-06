Volgens burgemeester Paul Depla van Breda is het steekincident zondag op Dancetour "tragische pech". Dat zei hij in de raadsvergadering donderdag.

VVD-raadslid Rick Zagers stelde vragen nadat hij signalen had opgevangen dat er nauwelijks werd gefouilleerd op het evenement.

Depla vertelde dat er 21 toegangspoorten waren, waar personeel in dienst stond van de organisatie. Zij controleerden tassen en fouilleerden als daar aanleiding voor was. "Er moet voornamelijk op worden toegezien dat er een drugs, wapens, glaswerk et cetera mee het terrein opgenomen wordt, maar het is natuurlijk geen 100 procent controle. Dat past ook niet bij het evenement. Het moet wel een feest blijven."

Na aanleiding van het incident heeft de burgemeester met de organisatoren een evaluatie gehad. "We evalueren hoe het zo ver heeft kunnen komen en wat we er de volgende keer aan kunnen doen om het aan te pakken."

'De organisator heeft een goede naam'

De gemeente beoordeelt aanvragen voor vergunningen ook op de betrouwbaarheid van de organisator. "We kunnen constateren dat dit incident tragische pech is. Deze organisator heeft een goede naam. Zij zijn bereid om met ons te kijken naar de verbetering van het evenement, als deze volgend jaar weer naar Breda komt."

Depla vindt niet dat fouilleren verplicht gesteld moet worden op festivals als deze. "Wanneer je zegt dat je moet fouilleren, ga je op basis van een incident, hoe tragisch ook, ga je verplichtingen en nieuwe regels opstellen. Je moet niet in de situatie terecht komen dat je een enorme regeldruk gaat krijgen."

'Niet meer incidenten op gratis evenementen'

Zagers vroeg zich ook af of op gratis evenement meer incidenten plaatsvonden dan op betaalde evenement. Dat is volgens de burgemeester niet zo. "De controle op betaalde evenementen is wellicht wat beter. Die organisatoren hebben meer zicht op de mensen die komen door de kaartverkoop, maar statisch gezien kun je niet zeggen dat er meer incidenten plaatsvinden op gratis evenementen."

Een negentienjarige Rotterdammer stak tijdens Dancetour een 36-jarige man uit Teteringen met een mes. Het slachtoffer raakte licht gewond en de verdachte kon worden aangehouden. Daarnaast vonden er nog zes andere aanhoudingen plaats tijdens het evenement.