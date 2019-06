De vijfde editie van het Brabants Internationaal Kinderfestival (BRIK) heeft zo'n 18.000 bezoekers getrokken in zeven dagen.

Dit was de eerste editie onder de nieuwe naam, hiervoor luisterde het evenement naar de naam Internationaal Stiltefestival.



Met het meest uitgebreide programma van het festival tot nu toe, zette de organisatie in op 17.000 bezoekers. In het Pinksterweekend bleek dat dit aantal ruim overschreden zou worden.

Er kwamen 3.500 basisschoolleerlingen en driehonderd peuters van voorscholen en kinderdagverblijven naar het schoolprogramma, 10.000 bezoekers naar het festivalhart in het Valkenberg en de openluchtvoorstellingen en nog eens 4.500 bezoekers voor de voorstellingen in de zaal.

Daarnaast was er dit jaar ook een uitgebreid programma voor professionals binnen de dans- en theatersector voor kinderen. BRIK ontving zeventig internationale professionals uit 31 landen en daarnaast ook nog vijfendertig vakgenoten van eigen bodem.

Het festival biedt taalloze dans- en theatervoorstellingen van over de hele wereld voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. In 2021 is de volgende editie.