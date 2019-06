Een auto is in de nacht van woensdag op donderdag over de kop gevlogen op de Rithsestraat in Breda en vervolgens in de berm belandt.

Het ongeluk gebeurde rond middernacht. De bestuurder werd door de medewerkers van de ambulance nagekeken. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis.

Een bekende van de man kwam hem ophalen. Zijn auto werd getakeld door een berger. De auto had flinke schade.