De gemeente Breda gaat twintig zieke kastanjebomen in de Parkstraat in Breda vervangen door achttien tulpenbomen. Het ontwerp voor de vernieuwde Parkstraat is woensdagavond in het Stadskantoor gepresenteerd.

De kap en vervanging van de bomen is onderdeel van groot onderhoud, dat noodzakelijk is voor de Parkstraat. "Het asfalt is slecht, de trottoirs zijn ongelijk en de kastanjebomen zijn ziek", vat de gemeente het bondig samen.

Het voorlopig ontwerp is opgesteld in samenspraak met de bewoners. Naast de nieuwe tulpenbomen krijgt de straat klinkerbestrating in plaats van asfalt.

Ook komen er nieuwe parkeerplaatsen waarbij ook rekening is gehouden met de groeiplaatsen voor de bomen, zodat wortelopdruk wordt vermeden. Het aantal parkeerplaatsen in de Parkstraat neemt daardoor af met achttien stuks.

Daarnaast krijgen de trottoirs nieuwe bestrating. De waterafvoer wordt aangepast, zodat bij hevige regenval het regenwater direct in de bodem verdwijnt. Tijdens de bijeenkomst in het Stadskantoor konden bewoners vragen stellen en reageren op het ontwerp. Het werk is gepland voor de wintermaanden.