De politie is dinsdag op zoek naar een man in Breda die gesignaleerd staat en nog een gevangenisstraf moet uitzitten. Dat meldt de Politie Breda via Twitter.

De verdachte zat in de auto en hij negeerde een stopteken van de politie. Daarop zetten de agenten de achtervolging in.

De man vluchtte vervolgens uit zijn auto bij het Dagpauwoog in de wijk Westerpark en ging er zonder schoenen vandoor.

De man is nog niet aangehouden. Hoe lang de gevangenisstraf is die de man nog rest, is niet bekendgemaakt.