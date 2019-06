Een negentienjarige man uit Rotterdam is zondag opgepakt nadat hij een persoon neergestoken had tijdens het muziekevenement Dancetour op het Chasséveld in Breda. Het 36-jarige slachtoffer raakte hierbij lichtgewond.

Volgens het slachtoffer liep de verdachte "opdringerig door het publiek", waarbij hij meerdere mensen opzij duwde. Het slachtoffer werd ook opzij getrokken, waarna hij de verdachte aansprak.

De negentienjarige verdachte reageerde hierop door verschillende keren met een mes te steken richting het slachtoffer. De man werd in zijn zij geraakt.

Het slachtoffer is op de EHBO post behandeld. Het verhaal van het slachtoffer werd door getuigen bevestigd.

Politie verricht nog zes andere aanhoudingen tijdens Dancetour

Ook zijn er nog zes andere aanhoudingen verricht tijdens Dancetour. Een achttienjarige man uit Hendrik Ido Ambacht is aangehouden omdat hij een beveiliger zou hebben geslagen. Een zestienjarige jongen uit Dordrecht is aangehouden omdat hij het politiebureau weigerde te verlaten. Hij is doorverwezen naar HALT omdat hij onder invloed van alcohol was.

Op de Kloosterlaan werd een 21-jarige man uit Amstelveen aangehouden. Hij zou betrokken zijn geweest bij de mishandeling van een 43-jarige man uit Breda.

Twee mannen uit van 32 en 34 jaar zijn aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Een zestienjarige jongen uit Groningen werd opgepakt omdat hij twee meisjes aangerand zou hebben.

Er werden negentien HALT verwijzingen opgemaakt voor jeugdige alcoholdrinkers en minderjarigen met valse ID-bewijzen.